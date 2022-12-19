Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
3 часа назад

Кристина Асмус появилась на публике с предполагаемым возлюбленным

Газета.Ru

Кристина Асмус появилась на премьере фильма «Мажор в Сочи» в московском кинотеатре «Художественный». Вместе с актрисой на фото замечен и ее предполагаемый возлюбленный Роман Евдокимов, который разместил совместные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Асмус появилась на публике с предполагаемым возлюбленным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фото возможные избранники не стали позировать в объятиях и держались на расстоянии друг от друга. Слухи о романе Асмус и Евдокимова начали распространяться больше года назад, хотя сами знаменитости не дают никаких комментариев.

В марте 2022 года Евдокимов опубликовал фотографию, на которой видна рука девушки. Он подписал снимок любовным стихотворением. Тогда фанаты предположили, что произведение посвящено Асмус.

Звёзды,Роман Евдокимов,Кристина Асмус,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители