Асмус появилась на публике с предполагаемым возлюбленным

Кристина Асмус появилась на премьере фильма «Мажор в Сочи» в московском кинотеатре «Художественный». Вместе с актрисой на фото замечен и ее предполагаемый возлюбленный Роман Евдокимов, который разместил совместные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На фото возможные избранники не стали позировать в объятиях и держались на расстоянии друг от друга. Слухи о романе Асмус и Евдокимова начали распространяться больше года назад, хотя сами знаменитости не дают никаких комментариев.
В марте 2022 года Евдокимов опубликовал фотографию, на которой видна рука девушки. Он подписал снимок любовным стихотворением. Тогда фанаты предположили, что произведение посвящено Асмус.