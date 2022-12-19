Асмус появилась на публике с предполагаемым возлюбленным

Кристина Асмус появилась на премьере фильма «Мажор в Сочи» в московском кинотеатре «Художественный». Вместе с актрисой на фото замечен и ее предполагаемый возлюбленный Роман Евдокимов, который разместил совместные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На фото возможные избранники не стали позировать в объятиях и держались на расстоянии друг от друга. Слухи о романе Асмус и Евдокимова начали распространяться больше года назад, хотя сами знаменитости не дают никаких комментариев.