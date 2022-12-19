Погребняк назвала Бузову "невестой на миллион"

Дизайнер и блогерша Мария Погребняк в беседе с mk.ru пожелала подруге Ольге Бузовой счастья в семейной жизни.
«Оля обязательно встретит свою любовь. Она невеста на миллион. Во-первых, очень добрая. Во-вторых, умеет любить. Да и хозяйка она потрясающая», — считает Погребняк. Блогерша также рассказала, что в восторге от новой квартиры Бузовой. Она заявила, что в спальне певицы царит «аура любви».
При этом дизайнер уверена — подруге не подойдет мужчина с небольшим заработком. «Муж должен брать расходы супруги на себя. Или Оля должна его содержать? На мой взгляд, это неправильно», — объяснила она.