Погребняк назвала Бузову "невестой на миллион"

«Оля обязательно встретит свою любовь. Она невеста на миллион. Во-первых, очень добрая. Во-вторых, умеет любить. Да и хозяйка она потрясающая», — считает Погребняк. Блогерша также рассказала, что в восторге от новой квартиры Бузовой. Она заявила, что в спальне певицы царит «аура любви».