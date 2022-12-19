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1 час назад

Актриса Любовь Аксенова рассказала об опыте травматичных отношений

Мира Маркина

Российская актриса Любовь Аксенова счастлива в браке вот уже девять лет. Однако не всегда ее личная жизнь складывалась так успешно. В интервью Пятому каналу звезда картины “Бывшие” рассказала о несчастной любви, которая случилась с ней однажды.

Актриса объяснила, что в 17 лет ее представления о любви были искаженными. Любовь требовала от избранника постоянно быть рядом с ней и делать все только ради нее.

“Я думала, это любовь (...) На самом деле я хотела чего угодно, но не любви от человека. И сама я тоже не любила”, — объяснила артистка.

5 вещей, которые нельзя прощать в отношениях

По словам Аксеновой, только встретив мужа, она поняла, что такое любовь на самом деле. Павел и Любовь познакомились в кинотеатре. Актриса пригласила друга на премьеру своего фильма, а тот пришел на мероприятие вместе с Павлом. Избранник Любови сделал ей предложение всего три месяца спустя начала отношений.

Ранее мы писали, что певица Слава рассталась с мужем.

Звёзды,Видео,Любовь Аксенова,
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