Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Бывшая модель Victoria's Secret вернулась на подиум после родов

Lenta.ru

Бразильская супермодель Адриана Лима вернулась на подиум после третьих родов и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Бывшая модель Victoria's Secret вернулась на подиум после родов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бывший «ангел» Victoria's Secret приняла участие в показе CR Runway, прошедшем в Катаре в рамках чемпионата мира по футболу. Знаменитость запечатлели на дефиле в белом кружевном платье в пол с разрезом на ноге в сочетании с накидкой в тон и атласными лодочками. Волосы манекенщицы были собраны в гладкий пучок.

Читатели издания обругали внешний вид модели, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными снимками.

«Сначала надо было прийти в форму», «Я не узнала ее», «Она вновь в положении?», «Платье ее не украшает», «Что случилось с красотой Лимы?» — высказывались пользователи сети.

Известно, что Адриана Лима родила сына от возлюбленного Андре Леммерса 29 августа. Мальчика назвали Циан. Помимо него, телезвезда воспитывает две дочери, Валентину и Сиенну, которые родились в предыдущем браке с сербским баскетболистом Марко Яричем.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители