Бывшая модель Victoria's Secret вернулась на подиум после родов

Бразильская супермодель Адриана Лима вернулась на подиум после третьих родов и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Бывший «ангел» Victoria's Secret приняла участие в показе CR Runway, прошедшем в Катаре в рамках чемпионата мира по футболу. Знаменитость запечатлели на дефиле в белом кружевном платье в пол с разрезом на ноге в сочетании с накидкой в тон и атласными лодочками. Волосы манекенщицы были собраны в гладкий пучок.

Читатели издания обругали внешний вид модели, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными снимками.

«Сначала надо было прийти в форму», «Я не узнала ее», «Она вновь в положении?», «Платье ее не украшает», «Что случилось с красотой Лимы?» — высказывались пользователи сети.