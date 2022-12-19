Сестер Кардашьян обругали за вызывающие наряды

Сестры Кардашьян-Дженнер пришли на день рождения племянника в вызывающих образах и были обруганы в сети. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что знаменитости посетили вечеринку в честь 13-летия сына Кортни Кардашьян и Скотта Дисика Мейсона, которая состоялась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Так, папарацци запечатлели Ким Кардашьян в кроп-топе, оголявшем ее живот, и кожаных штанах с блестящими вставками, а Хлои — в облегающем комбинезоне черного цвета.

В то же время Кайли и Кендалл Дженнер предпочли выйти в свет в платьях в сочетании с обувью на каблуках. Владелица Kylie Cosmetics предстала перед гостями в платье-бандо из латекса длины макси. При этом ее старшая сестра появилась на публике в атласном платье бренда Rodarte с V-образным декольте, оформленным кружевом.

Читатели издания раскритиковали откровенные наряды телезвезд, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.