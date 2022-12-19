Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
20 минут назад

Татьяна Буланова раскритиковала жизнь за городом

Lenta.ru

Российская певица Татьяна Буланова раскритиковала жизнь в загородном доме и заявила, что никогда не мечтала о подобном опыте. Своим мнением она поделилась в интервью Светлане Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Татьяна Буланова раскритиковала жизнь за городом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время интервью Буланова рассказала, что любит жить в высоких зданиях. Ей не нравится находиться в частых домах. «Не люблю загородные дома. Вообще не люблю за городом находиться, для меня это как на кладбище. Тишина, страшно», — объяснила певица. По ее словам, в городе легче решать проблемы с коммуникациями.

Буланова проживает в Санкт-Петербурге. Однако она отметила, что в Москве ей нравится центр и район рядом с Курским вокзалом, где она владеет квартирой. В будущем артистка хочет приобрести жилье с видом на набережную.

Звёзды,Татьяна Буланова,Светлана Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители