Татьяна Буланова раскритиковала жизнь за городом

Российская певица Татьяна Буланова раскритиковала жизнь в загородном доме и заявила, что никогда не мечтала о подобном опыте. Своим мнением она поделилась в интервью Светлане Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Во время интервью Буланова рассказала, что любит жить в высоких зданиях. Ей не нравится находиться в частых домах. «Не люблю загородные дома. Вообще не люблю за городом находиться, для меня это как на кладбище. Тишина, страшно», — объяснила певица. По ее словам, в городе легче решать проблемы с коммуникациями.