Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Жизель Бюндхен улетела с детьми в Бразилию после развода

Газета.Ru

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен отправилась в отпуск в Бразилию. Об этом сообщает Page Six.

Жизель Бюндхен улетела с детьми в Бразилию после развода
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После развода с Томом Брэди 42-летняя супермодель решила сосредоточиться на себе: вместе со своими детьми — 13-летним сыном Бенджамином и 10-летней дочерью Вивиан — Жизель Бюндхен улетела на пляжный отдых в Бразилию. Звезда поделилась с подписчиками личного блога серией фотографий, на которых она позирует в купальниках, медитирует и проводит время со своими детьми.

«Подзарядка с моими малышами в моей любимой стране!» — подписала серию отпускных снимков супермодель.

О расставании Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в сентябре. Супермодель и спортсмен были женаты около 13 лет, с 2009 года. После того как пара официально развелась, Жизель и Том опубликовали соответствующие заявления в своих аккаунтах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Время, проведенное вместе, было благословением, и я всегда буду желать Тому всего наилучшего», — написала супермодель.

На что Том Брэди признался, что решение расторгнуть брак было трудным и болезненным, и супруги желают друг другу только добра.

Звёзды,Том Брэди,Жизель Бюндхен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители