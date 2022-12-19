Жизель Бюндхен улетела с детьми в Бразилию после развода

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен отправилась в отпуск в Бразилию. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

После развода с Томом Брэди 42-летняя супермодель решила сосредоточиться на себе: вместе со своими детьми — 13-летним сыном Бенджамином и 10-летней дочерью Вивиан — Жизель Бюндхен улетела на пляжный отдых в Бразилию. Звезда поделилась с подписчиками личного блога серией фотографий, на которых она позирует в купальниках, медитирует и проводит время со своими детьми.

«Подзарядка с моими малышами в моей любимой стране!» — подписала серию отпускных снимков супермодель.

О расставании Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в сентябре. Супермодель и спортсмен были женаты около 13 лет, с 2009 года. После того как пара официально развелась, Жизель и Том опубликовали соответствующие заявления в своих аккаунтах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Время, проведенное вместе, было благословением, и я всегда буду желать Тому всего наилучшего», — написала супермодель.