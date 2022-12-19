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1 час назад

Бузова пожаловалась на лишний вес

Lenta.ru

Российская певица и ведущая Ольга Бузова пожаловалась на набранные килограммы и решила похудеть к Новому году с помощью физических нагрузок. Размышлениями на данную тему она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова пожаловалась на лишний вес
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость рассказала, что каждый декабрь набирает вес. «Я вроде ничего такого не ем, но вес приходит (...). В общем, я решила к Новому году быть конфеткой», — объяснила звезда.

Поп-исполнительница заявила, что для этого запишется на сеансы LPG-массажа и начнет активнее заниматься спортом.

«Что-то я расстроилась, увидев лишние сантиметры. Там немного, на парочка все-таки есть», — посетовала артистка.

Звёзды,Ольга Бузова,
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