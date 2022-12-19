Бузова пожаловалась на лишний вес

Российская певица и ведущая Ольга Бузова пожаловалась на набранные килограммы и решила похудеть к Новому году с помощью физических нагрузок. Размышлениями на данную тему она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).