Звезда “Счастливы вместе” рассказала об одиночестве после комы

Российская актриса Мария Симдянкина летом 2018 года впала в кому. Звезда сериалов “Счастливы вместе” и “Возвращение Мухтара” до сих пор реабилитируется после болезни. Однако процесс идет тяжело, рассказывает актриса в микроблоге в популярной социальной сети.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Мария Симдянкина пожаловалась на одиночество, которое преследует ее после болезни.

“Ты была нужна, когда ты была в форме…. Когда ты готова была ради других горы свернуть и бежала помочь, решать любые проблемы всех”, — посетовала актриса.

Мария отметила, что выживает вопреки обстоятельствам в то время, как ее друзья и коллеги даже не интересуются ее самочувствием. Роли в кино и на телевидении актрисе уже не предлагают.