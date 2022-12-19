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53 минуты назад

Звезда “Счастливы вместе” Симдянкина пожаловалась на одиночество после комы

Мира Маркина

Российская актриса Мария Симдянкина летом 2018 года впала в кому. Звезда сериалов “Счастливы вместе” и “Возвращение Мухтара” до сих пор реабилитируется после болезни. Однако процесс идет тяжело, рассказывает актриса в микроблоге в популярной социальной сети.

Звезда “Счастливы вместе” рассказала об одиночестве после комы
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Мария Симдянкина пожаловалась на одиночество, которое преследует ее после болезни.

“Ты была нужна, когда ты была в форме…. Когда ты готова была ради других горы свернуть и бежала помочь, решать любые проблемы всех”, — посетовала актриса.

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Мария отметила, что выживает вопреки обстоятельствам в то время, как ее друзья и коллеги даже не интересуются ее самочувствием. Роли в кино и на телевидении актрисе уже не предлагают.

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Звёзды,Мария Симдянкина,Мигель,
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