Дочь Дэвида Бекхэма стесняется своего отца

Дочь Дэвида и Виктории Бэкхем стесняется своего знаменитого отца, так как считает его «недостаточно крутым». Об этом сообщает Daily Mail.
48-летняя Виктория Бекхэм стала героиней подкаста Дакса Шерпарда Armchair Expert. Во время беседы экс-перчинка рассказала, как ее 11-летняя дочь Харпер недавно попросила своего отца высадить ее из машины «немного подальше от школы». По словам Виктории, после этого у легендарного футболиста «было разбито сердце, ведь единственная дочь не считает его крутым».
«Дэвид был убит горем. Он такой: «Вау, что происходит?» А потом он сказал: «Ну, если это не круто, что Дэвид Бекхэм твой отец…» Я имею в виду, давайте будем честными, на что тогда надеяться большинству других детей», — рассказала Виктория Бекхэм.
Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четверых детей: 23-летнего Бруклина, 20-летнего Ромео, 17-летнего Круза и 11-летнюю Харпер.