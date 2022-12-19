Дочь Дэвида Бекхэма стесняется своего отца

«Дэвид был убит горем. Он такой: «Вау, что происходит?» А потом он сказал: «Ну, если это не круто, что Дэвид Бекхэм твой отец…» Я имею в виду, давайте будем честными, на что тогда надеяться большинству других детей», — рассказала Виктория Бекхэм.