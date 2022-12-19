57-летняя актриса раскрыла интимные секреты принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл и не думают уходить в тень: сейчас в прессе только и обсуждают, что документальный сериал о герцогах Сассекских, который вышел на Netflix, и предстоящие мемуары опального внука покойной Елизаветы II. Какие подробности личной жизни пары на этот раз стали достоянием общественности, читайте в материале «Рамблера».

Не успели поклонники (и хейтеры) герцогов Сассекских отойти от откровений пары, которыми они поделились в документальном проекте, а на очереди уже стоит выход мемуаров принца Гарри. Читателей ждет много подробностей не только о членах королевской семьи, но и о личной жизни внука покойной королевы. Как сообщает СМИ, в автобиографии Гарри расскажет не только о всех своих отношениях, но и даже поделится подробностями о своем первом сексуальном опыте. По слухам, юный принц впервые занялся любовью в подростковом возрасте с красивой женщиной, которая была старше его на 20 лет и проживала в сельской местности.

После таких откровений интернет-пользователи решили выяснить, кем могла бы быть эта женщина. И многие сошлись во мнении, что это была актриса Элизабет Херли. Звезда как раз старше принца и когда-то ей принадлежало поместье в графстве Глостершир на юго-западе Англии. И там же находится Хайгроув, загородная резиденция Карла III и Камиллы Паркер-Боулз. Принц Уильям и принц Гарри провели большую часть своего детства именно в этом доме. Это были всего лишь домыслы, но слухи распространились так быстро, что модели пришлось лично прокомментировать ситуацию.

«Не я. Не виновна. Ха! Нет. Не я. Абсолютно нет», — заявила Херли.

Теперь сетевым детективам придется искать новых подозреваемых — кто ими окажется, узнаем совсем скоро.

Напомним, в автобиографии принц Гарри подробно расскажет о своей жизни в королевской семье, отношениях с братом и отцом, смерти матери и решении покинуть дворец вместе с Меган Маркл и сыном. Книга должна выйти 10 января 2023 года.