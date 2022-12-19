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1 час назад

Жизель Бюндхен снялась топлес для новой рекламы

Газета.Ru

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен стала лицом новой рекламной кампании бренда Louis Vuitton. Об этом сообщает Vein.

Жизель Бюндхен снялась топлес для новой рекламы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бренд Louis Vuitton готовит коллаборацию с Яеи Кусамой. В коллекции войдут сумки, коллекция ready-to-wear и парфюм. Кампания выйдет 26 декабря, а уже 6 января она будет доступна в магазинах по всему миру.

Над рекламной кампанией работали Стивен Мейзел, Жизель Бюндхен, Девон Аоки, Кристи Терлингтон и Анок Яй. В кадре Жизель Бюндхен позировала топлес и в джинсах. На переднем плане стояла сумка из новой коллекции.

Вторая совместная работа бренда с художницей посвящена десятилетию со дня выпуска ее первой коллекции. Фокусируясь на одержимости и серийности, культовые предметы из коллекций бренда были выбраны, чтобы стать опорами для работ Кусамы. В этой коллекции, полной ярких цветов и горошка, японская художница смогла передать бесконечность своего творчества.

Звёзды,Жизель Бюндхен,Louis Vuitton,
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