Жизель Бюндхен снялась топлес для новой рекламы

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен стала лицом новой рекламной кампании бренда Louis Vuitton. Об этом сообщает Vein.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Бренд Louis Vuitton готовит коллаборацию с Яеи Кусамой. В коллекции войдут сумки, коллекция ready-to-wear и парфюм. Кампания выйдет 26 декабря, а уже 6 января она будет доступна в магазинах по всему миру.

Над рекламной кампанией работали Стивен Мейзел, Жизель Бюндхен, Девон Аоки, Кристи Терлингтон и Анок Яй. В кадре Жизель Бюндхен позировала топлес и в джинсах. На переднем плане стояла сумка из новой коллекции.