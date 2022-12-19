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1 час назад

Татьяна Навка рассказала о романе с Маратом Башаровым

Мира Маркина

Фигуристка Татьяна Навка дала большое интервью Надежде Стрелец. В беседе звезда фигурного катания затронула тему личной жизни, а именно отношений с актером Маратом Башаровым.

В 2006 году Башаров и Навка участвовали в телепроекте “Звезды на льду”. Между коллегами вспыхнул роман. Фигуристка до сих пор считает экс-возлюбленного обаятельным и талантливым человеком, который мог бы добиться многого. Если бы не болезнь.

“Он, к сожалению, страдает алкоголизмом. И когда он приходит в это состояние, то не контролирует себя”, — поделилась звездная гостья.

Слава рассталась с мужем после 20 лет отношений

Фигуристка назвала Башарова “мерзким и отвратительным” за то, что он не может справиться с алкогольной зависимостью.

Ранее мы рассказывали об одиночестве звезды сериала “Счастливы вместе”.

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