В 2006 году Башаров и Навка участвовали в телепроекте “Звезды на льду”. Между коллегами вспыхнул роман. Фигуристка до сих пор считает экс-возлюбленного обаятельным и талантливым человеком, который мог бы добиться многого. Если бы не болезнь.