Лолита поделилась интимными планами на новогодний отпуск

Певица Лолита Милявская рассказала в шоу «Ты не поверишь!» о своих интимных планах на новогодний отпуск.
Милявская собирается отправиться на отдых в теплые страны. «Я сексом на пляже буду заниматься наконец-то!» — заявила артистка. Певица не рассказала, куда собирается поехать. По словам музыкантки, она точно не полетит в ОАЭ, так как там слишком дорого, и на Мальдивы, так как слишком далеко.
Лолита добавила, что не снимает собственные пикантные фото, так как ей неинтересно. «У каждого возраста свои приоритеты, и у каждой сексуальной поры тоже свои достоинства», — заключила певица.