Лолита поделилась интимными планами на новогодний отпуск

Милявская собирается отправиться на отдых в теплые страны. «Я сексом на пляже буду заниматься наконец-то!» — заявила артистка. Певица не рассказала, куда собирается поехать. По словам музыкантки, она точно не полетит в ОАЭ, так как там слишком дорого, и на Мальдивы, так как слишком далеко.