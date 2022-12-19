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2 часа назад

Лолита поделилась интимными планами на новогодний отпуск

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская рассказала в шоу «Ты не поверишь!» о своих интимных планах на новогодний отпуск.

Лолита поделилась интимными планами на новогодний отпуск
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиЕкатерина Чеснокова/РИА Новости

Милявская собирается отправиться на отдых в теплые страны. «Я сексом на пляже буду заниматься наконец-то!» — заявила артистка. Певица не рассказала, куда собирается поехать. По словам музыкантки, она точно не полетит в ОАЭ, так как там слишком дорого, и на Мальдивы, так как слишком далеко.

Лолита добавила, что не снимает собственные пикантные фото, так как ей неинтересно. «У каждого возраста свои приоритеты, и у каждой сексуальной поры тоже свои достоинства», — заключила певица.

Звёзды,Лолита Милявская,
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