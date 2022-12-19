Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Пэлтроу назвала причину, почему "выгодно дружить с бывшими"

Газета.Ru

Американская актриса Гвинет Пэлтроу ответила на вопросы поклонников об общении с бывшими. Об этом сообщает Yahoo.

Пэлтроу назвала причину, почему "выгодно дружить с бывшими"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Дружить с бывшими вполне возможно и выгодно для себя. Я действительно верю в сознательное расставание. Когда ты проводишь с кем-то значимое время, приятно, когда это перерастает в дружбу. Я не хочу, чтобы у меня с кем-то была плохая кровь (связь), никогда (если я могу помочь)», — рассказала актриса.

Первый брак актрисы Гвинет Пэлтроу и вокалиста Coldplay Криса Мартина продлился более 10 лет. У них родились двое детей: девочка Эппл и мальчик Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», судебный процесс завершился только в 2016 году. Сейчас Гвинет Пэлтроу замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком, а Крис Мартин встречается со звездой фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон.

Звёзды,Дакота Джонсон,Крис Мартин,Гвинет Пэлтроу,Yahoo,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители