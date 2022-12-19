Пэлтроу назвала причину, почему "выгодно дружить с бывшими"

«Дружить с бывшими вполне возможно и выгодно для себя. Я действительно верю в сознательное расставание. Когда ты проводишь с кем-то значимое время, приятно, когда это перерастает в дружбу. Я не хочу, чтобы у меня с кем-то была плохая кровь (связь), никогда (если я могу помочь)», — рассказала актриса.