Пэлтроу назвала причину, почему "выгодно дружить с бывшими"

Американская актриса Гвинет Пэлтроу ответила на вопросы поклонников об общении с бывшими. Об этом сообщает Yahoo.
«Дружить с бывшими вполне возможно и выгодно для себя. Я действительно верю в сознательное расставание. Когда ты проводишь с кем-то значимое время, приятно, когда это перерастает в дружбу. Я не хочу, чтобы у меня с кем-то была плохая кровь (связь), никогда (если я могу помочь)», — рассказала актриса.
Первый брак актрисы Гвинет Пэлтроу и вокалиста Coldplay Криса Мартина продлился более 10 лет. У них родились двое детей: девочка Эппл и мальчик Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», судебный процесс завершился только в 2016 году. Сейчас Гвинет Пэлтроу замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком, а Крис Мартин встречается со звездой фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон.