Как Меган Маркл нарушала все правила королевского протокола

Герцогиня Сассекская всегда ценила комфорт и свободу большестрогих правил.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Репутация настоящей бунтарки закрепилась за Меган Маркл еще до замужества: она то ли недостаточно изучила королевский протокол, то ли сознательно отказалась следовать строгим правилам. Кому-то наблюдать за ошибками жены принца Гарри казалось забавным, других промахи Меган приводили в бешенство.

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Отсутствие бюстгальтера

Даже в обычной жизни отсутствие этого элемента нижнего белья считается весьма возмутительным, а для династии Виндзор появление на публике в таком виде — настоящий скандал. Но Меган об этом предпочитала не думать, комфорт она ценит больше, чем правила. На одном из благотворительных вечеров герцогиня появилась в платье телесного цвета. Элегантный наряд не смог скрыть отсутствие бюстгальтера, а британская пресса взорвалась возмущением.

Поцелуи на публике

Протокол королевской семьи предполагает, что даже супруги на публике могут позволить себе лишь легкие объятия или прикосновения ладоней. Но Меган и Гарри слишком влюблены друг в друга, чтобы скрывать чувства: на нескольких мероприятиях и спортивных матчах супруги не стеснялись целоваться на виду публики. «Романтично!» — скажите вы, «Недопустимо и пошло!» — решила британская пресса.

Закрывает дверь машины

Для таких действий у королевской семьи есть помощники, водители и целая бригада ассистентов. Но выросшая в Америке и не привыкшая к таким правилам Меган считает, что сама в состоянии закрыть дверь машины. По слухам, ее за это неоднократно журила сама королева Елизавета II. Маркл обещала исправиться, но раз за разом забывала о протоколе снова.

Отсутствие колготок

Еще один модный промах: Маркл очень гордится стройными ногами и цветом кожи, а светские выходы — прекрасный способ показать их. Вот только это строго запрещено правилами королевского протокола. На мероприятиях женщины должны носить колготки, запрещены даже чулки. Меган нарушала это правило неоднократно, щеголяя в босоножках и демонстрируя идеальный педикюр и ухоженные стопы.

Черные наряды

По королевскому протоколу члены династии Виндзор могут надевать черные платья лишь во время траура. Кстати, в каждую поездку они берут один такой наряд с собой, чтобы в случае неожиданной смерти члена семьи, переодеться и выйти из самолета в траурном платье. Меган же просто любит черный: она щеголяет в нем на светских мероприятиях, посещает благотворительные фонды и фотографируется для социальных сетей. Ни уговоры, ни скандальные заголовки в прессе не смогли изменить ее поведения.

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