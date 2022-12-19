Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
45 минут назад

Как Меган Маркл нарушала все правила королевского протокола

WomanHit.ru

Герцогиня Сассекская всегда ценила комфорт и свободу большестрогих правил.

Как Меган Маркл нарушала все правила королевского протокола
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Репутация настоящей бунтарки закрепилась за Меган Маркл еще до замужества: она то ли недостаточно изучила королевский протокол, то ли сознательно отказалась следовать строгим правилам. Кому-то наблюдать за ошибками жены принца Гарри казалось забавным, других промахи Меган приводили в бешенство.

Видео дня

Отсутствие бюстгальтера

Даже в обычной жизни отсутствие этого элемента нижнего белья считается весьма возмутительным, а для династии Виндзор появление на публике в таком виде — настоящий скандал. Но Меган об этом предпочитала не думать, комфорт она ценит больше, чем правила. На одном из благотворительных вечеров герцогиня появилась в платье телесного цвета. Элегантный наряд не смог скрыть отсутствие бюстгальтера, а британская пресса взорвалась возмущением.

Поцелуи на публике

Протокол королевской семьи предполагает, что даже супруги на публике могут позволить себе лишь легкие объятия или прикосновения ладоней. Но Меган и Гарри слишком влюблены друг в друга, чтобы скрывать чувства: на нескольких мероприятиях и спортивных матчах супруги не стеснялись целоваться на виду публики. «Романтично!» — скажите вы, «Недопустимо и пошло!» — решила британская пресса.

Закрывает дверь машины

Для таких действий у королевской семьи есть помощники, водители и целая бригада ассистентов. Но выросшая в Америке и не привыкшая к таким правилам Меган считает, что сама в состоянии закрыть дверь машины. По слухам, ее за это неоднократно журила сама королева Елизавета II. Маркл обещала исправиться, но раз за разом забывала о протоколе снова.

Отсутствие колготок

Еще один модный промах: Маркл очень гордится стройными ногами и цветом кожи, а светские выходы — прекрасный способ показать их. Вот только это строго запрещено правилами королевского протокола. На мероприятиях женщины должны носить колготки, запрещены даже чулки. Меган нарушала это правило неоднократно, щеголяя в босоножках и демонстрируя идеальный педикюр и ухоженные стопы.

Черные наряды

По королевскому протоколу члены династии Виндзор могут надевать черные платья лишь во время траура. Кстати, в каждую поездку они берут один такой наряд с собой, чтобы в случае неожиданной смерти члена семьи, переодеться и выйти из самолета в траурном платье. Меган же просто любит черный: она щеголяет в нем на светских мероприятиях, посещает благотворительные фонды и фотографируется для социальных сетей. Ни уговоры, ни скандальные заголовки в прессе не смогли изменить ее поведения.

Отказалась выйти к подданным после рождения сына

Королевские правила иногда чрезвычайно строги: только что ставшей мамой принцессе или герцогине необходимо выйти к публике с новорожденным через сутки после его появления на свет. Меган эта традиция шокировала, она несколько раз заявляла, что после родов женщине необходимо прийти в себя, а не общаться с прессой. Родив сына Арчи, Маркл не стала наряжаться и собирать специальное мероприятие. Она предпочла побыть с близкими, а новость опубликовала в социальных сетях.

Звёзды,принц Гарри,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители