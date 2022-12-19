«Сошли с ума от славы родителей»: трагичные истории детей звезд

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена попала в больницу из-за передозировки антидепрессантами. Несколько часов девушка провела в коме и пришла в себя только недавно. Психологические проблемы и пагубные увлечения — нередкий случай для ребенка из семьи селебрити. О трагических увлечениях «звездных» детей, а также о причинах их странного поведения — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Степан Кузьмин

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Сын музыканта Владимира Кузьмина Степан был настоящей «оторвой». Он любил шумные тусовки, алкоголь и наркотики. После одной из вечеринок в 2009 году Степан уснул с непотушенной сигаретой в руках, которая стала причиной возгорания в квартире. Кузьмин-младший пытался спастись из горящего помещения через окно, но сорвался вниз с 18-го этажа. Спасти его не удалось.

Полина Аксенова

15-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина тоже не является примером для подражания. В 2021 году звездная мама поделилась снимками окровавленной одежды, которая принадлежала ее дочери. Она стала заниматься селфхармом (причинение вреда самой себе — прим. «ВМ»). После этого эпизода телеведущая определила дочь в психиатрическую клинику для детей и подростков.

Но и до этого момента Полина не отличалась прилежным поведением. Девочка дралась с собственной матерью, прогуливала школу, плохо себя вела и сбегала к отцу, с которым телеведущая находится в разводе.

Ксения Малафеева

В 2011 году футболист Вячеслав Малафеев потерял жену и остался один с двумя детьми — Ксенией и Максимом. Преодолев утрату, футболист женился вновь уже через год. Однако старшая дочь Ксения не смогла принять новую «маму» и пустилась во все тяжкие: начала курить и публично ругаться матом. Но на этом девушка не остановилась. В какой-то момент она попыталась продать наркотики, чтобы заработать на карманные расходы.

Во время продажи запрещенных веществ девушка была задержана полицией. В 2020 году суд приговорил ее к четырем годам условно. Смягчающем обстоятельством стал возраст Ксении, на момент преступления ей еще не было 18 лет.

Денис Шальных

Сын актрисы Елены Яковлевой прославился в Сети благодаря своим многочисленным татуировкам. Тело Дениса Шальных покрыто «рисунками» на 80 процентов. Картинки есть даже на его лице! Причем их содержание пугает пользователей соцсетей. Среди прочего на теле Дениса изображены гробы, черепа, кресты и животные.

Помимо этого, парень бросил институт, заявлял об удалении половых органов и занимался шрамированием (нанесение узоров на кожу путем ее травмирования — прим. «ВМ»).

Дмитрий Егоров

Сын артистки Натальи Кустинской окончил МГИМО и мог стать успешным дипломатом, но выбрал другой путь. Дмитрий рано увлекся наркотическими веществами, которые и стали причиной его ранней смерти. Парень умер в возрасте 32 лет.

Иван Смирнитский

Сын актера Валентина Смирнитского увлекался спортом и был успешен на этом поприще. В юном возрасте Иван получил звание мастера спорта по плаванию. Но впоследствии его жизнь пошла под откос. Всему виной наркотики.

Благодаря влиянию отца Иван ненадолго оставил пагубное занятие. Но в итоге его история закончилась трагично. В возрасте 26 лет Иван умер от передозировки запрещенными веществами на одной из вечеринок.

Сергей Лановой

Сын артистов Василия Ланового и Ирины Купченко с детства доставлял много забот родителям. В подростковом возрасте Сергей связался с неблагополучной компанией и начал злоупотреблять алкоголем.

Будучи уже взрослым, он вновь пристрастился к горячительным напиткам. С помощью них Сергей якобы справлялся с навязчивыми и неприятными мыслями. Пагубное увлечение привело его к ранней смерти. Когда сыну великих актеров было всего 37 лет, его сердце не выдержало и остановилось.

Почему звездные дети «сходят с ума»

Звездные дети привыкли быть в эпицентре внимания так же, как и их именитые родители. Но зачастую они выбирают не самые лучшие способы привлечения внимания к себе: становятся участниками ДТП, попадают в драки, начинают увлекаться алкогольными и наркотическими веществами.

В беседе с «ВМ» врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин объяснил, почему звездные дети «сходят с ума от славы родителей».

— На мой взгляд, нет ничего хуже для ребенка, чем родиться в семье знаменитых и богатых родителей. Дело в том, что в таком случае все потребности и амбиции ребенка в этом случае реализованы самими родителями, — объяснил психиатр.

По мнению врача, родившись в звездной семье, дети не чувствуют необходимости ставить цели и достигать их, потому что они и без особых усилий всегда получают то, что хотят.

— Также окружающие возвышают таких детей в обществе, из-за чего они лишаются возможности реализовать себя как личность. Это может стать причиной такого поведения, потому что в этом они видят способ заявить о себе как о личности, — обратил внимание Фомин.

Перетягивание внимания на себя, по словам специалиста, тоже вероятно в ситуации со звездными детьми:

— Некоторых из них не отличаются выдающимися успехами в творчестве или других профессиональных сферах, поэтому могут обращать на себя внимание эпатажным поведением.