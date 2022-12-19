Билли Айлиш опубликовала редкую детскую фотографию

Американская певица Билли Айлиш опубликовала детское фото из архива в честь своего 21-летия. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Билли Айлиш отпраздновала день рождения — певице исполнился 21 год. В личном блоге певица выложила фото из личного архива. На снимке она плачет в моменте, когда ей преподнесли розовый торт с единорогом.

Газета.Ru

Несмотря на возраст певица уже не раз состояла в отношениях. Билли Айлиш встречалась с рэпером Брэндоном Адамсом, известным под сценическим псевдонимом 7:AMP. А в 2021 году она начала встречаться с актером Мэттью Тайлером Ворсом, который старше на 10 лет. Но недавно в западной прессе появилась информация, что артист изменял певице, поэтому они расстались.

Позже экс-возлюбленный Билли Айлиш лично подтвердил разрыв в социальных сетях, опровергнув при этом слухи об "интрижках на стороне".