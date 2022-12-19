Солист "Иванушек" попросил экс-супругу вернуть сына

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов пошутил о том, что хочет забрать у бывшей жены Марины младшего сына. Об этом сообщает Starhit.

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Андрей прожил с женой около 18 лет, в браке родились сыновья Иван и Артемий. Старший после развода живет с отцом в Москве, младший уехал с матерью в Санкт-Петербург.

"Кот у меня. Дети: один на один", — объяснил певец.

Однако Григорьев-Апполонов уверен, что жена не хочет воспитывать младшего сына, сконцентрировавшись на воспитании двоих детей от нового брака.

"Но как только, так я сразу ей говорю: "Давай, возвращай". Она еще двоих родила. Господи, чего мучиться?!" — сказал он в эфире передачи "Звезды сошлись".