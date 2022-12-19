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1 час назад

Эмбер Херд заявила, что урегулирует дело о клевете с Джонни Деппом

Газета.Ru

Американская актриса Эмбер Херд заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что занимается урегулированием дела о клевете, в соответствии с исками, выдвинутыми против нее бывшим мужем, актером Джонни Деппом.

Херд заявила, что урегулирует дело о клевете с Деппом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актрисы, решение об урегулировании было для нее «очень трудным» и последовало за «долгими размышлениями».

Ранее издание The Hollywood reporter писало, что бывшая пара, голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд продолжают обмениваться юридическими колкостями в апелляционном суде Вирджинии, готовя почву для дебатов на более высоком уровне о грани между мнением и клеветой.

До этого стало известно, что Херд обратилась в суд с апелляцией на решение по иску, поданному против нее Джонни Деппом.

Как заявляла 36-летняя кинозвезда, во время слушаний жюри присяжных не были предъявлены свидетельства о том, что она рассказывала о случаях домашнего насилия в браке с Джонни Деппом на сеансах психотерапии, что привело к тому, что решение по делу было вынесено не в ее пользу.

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