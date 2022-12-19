Херд заявила, что урегулирует дело о клевете с Деппом

Американская актриса Эмбер Херд заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что занимается урегулированием дела о клевете, в соответствии с исками, выдвинутыми против нее бывшим мужем, актером Джонни Деппом.

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По словам актрисы, решение об урегулировании было для нее «очень трудным» и последовало за «долгими размышлениями».

Ранее издание The Hollywood reporter писало, что бывшая пара, голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд продолжают обмениваться юридическими колкостями в апелляционном суде Вирджинии, готовя почву для дебатов на более высоком уровне о грани между мнением и клеветой.

До этого стало известно, что Херд обратилась в суд с апелляцией на решение по иску, поданному против нее Джонни Деппом.