Дана Борисова "прижалась" к монаху и получила строгий выговор

Телеведущая Дана Борисова во время отдыха в Таиланде захотела сфотографироваться с монахом в буддистском храме. Она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «прижалась» к нему для снимка, но получила отпор.
«С монахом позируем на «пионерском расстоянии». Так как по привычке приобняла и прижалась к нему потеснее для фото. Но получила строгий выговор и отошла на расстояние руки. Зато форма одежды не подкачала: юбка, закрытые плечи и босиком», — написала Борисова.
Ранее Дана Борисова рассказала, как с дочерью спасалась от нападения таксиста в Таиланде. По словам знаменитости, мужчина за рулем употреблял наркотические вещества, а потом свернул с дороги в безлюдное место, чтобы их обокрасть.