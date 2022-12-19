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2 часа назад

Бывшая возлюбленная принца Гарри рассказала об одержимости беременностью

Lenta.ru

32-летняя актриса и модель Крессида Бонас, встречавшаяся с британским принцем Гарри с 2012 по 2014 год, заявила, что лечила бесплодие у экстрасенсов и специалистов по акупунктуре. Об этом бывшая возлюбленная члена британской королевской семьи, недавно ставшая матерью, рассказала в колонке для The Sunday Times, которую цитирует Daily Mail.

Бывшая возлюбленная принца Гарри рассказала об одержимости беременностью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Бонас, после неудачных попыток забеременеть она считала, что тело ее подвело.

«Я тратила время и деньги на рефлексотерапевтов, нутрициологов, акупунктуру, экстрасенсов... Был даже немецкий хилер, который говорил с ангелами», — рассказала экс-избранница принца Гарри.

Одержимость беременностью, продолжила Бонас, мешала ей принимать приглашения на детские праздники от близких, потому что она не могла видеть друзей с детьми. Процедура экстракорпорального оплодотворения, призналась женщина, сперва страшила ее, но удачной стала первая же попытка — в ноябре 2022 года Крессида Бонас и ее муж Гарри Венворт Стэнли стали родителями мальчика.

«Я знаю, как нам повезло. Мы не пережили таких невероятных трагедий, как другие пары. Считаю, что удача улыбнулась мне, раз ЭКО сработало в первую же попытку», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в саду бывшей возлюбленной принца Гарри нашли чемодан с наркотиками и деньгами. Женщина утверждала, что ей неизвестно, как чемодан мог попасть к ней в сад.

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