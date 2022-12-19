Грабительница ворвалась в дом Роберта Де Ниро

Однако актер в это время находился дома вместе со своей семьей. Он услышал шум внизу и спустился, обнаружив незнакомку и вызвав полицию. Женщину задержали. Ей оказалась 30-летняя грабительница, которая уже привлекалась за аналогичные преступления.