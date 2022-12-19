Грабительница ворвалась в дом Роберта Де Ниро

Неизвестная женщина попыталась ограбить дом американского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание TMZ.
Грабительница вскрыла дверь и проникла в дом голливудской звезды. По сообщению источников издания, женщина хотела украсть подарки с рождественской елки Де Ниро.
Однако актер в это время находился дома вместе со своей семьей. Он услышал шум внизу и спустился, обнаружив незнакомку и вызвав полицию. Женщину задержали. Ей оказалась 30-летняя грабительница, которая уже привлекалась за аналогичные преступления.