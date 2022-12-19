Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Грабительница ворвалась в дом Роберта Де Ниро

Мира Маркина

Неизвестная женщина попыталась ограбить дом американского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание TMZ.

Грабительница ворвалась в дом Роберта Де Ниро
Фото: Кадр из фильма "Таксист"Кадр из фильма "Таксист"

Грабительница вскрыла дверь и проникла в дом голливудской звезды. По сообщению источников издания, женщина хотела украсть подарки с рождественской елки Де Ниро.

Однако актер в это время находился дома вместе со своей семьей. Он услышал шум внизу и спустился, обнаружив незнакомку и вызвав полицию. Женщину задержали. Ей оказалась 30-летняя грабительница, которая уже привлекалась за аналогичные преступления.

Какая мелочь выдала участников Великого ограбления поезда

Ранее звезда "Счастливы вместе" рассказала об одиночестве после комы.

Звёзды,Роберт де Ниро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители