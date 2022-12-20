Певица Ольга Бузова сделала откровенное признание. По словам артистки, она сильно поправилась. Об этом артистка заявила в своих соцсетях.
Исполнительница вынужденно вернулась к занятиям в спортзале. Тренировки даются очень тяжело после болезни, добавила звезда.
«Просто заставила себя прийти на тренировку. Я заболела и не занималась. Когда болеешь, вообще нельзя ничего делать. А я работала. Сейчас заставила себя, потому что надо возвращать тонус. Это так тяжело!» — написала Бузова.
По словам Ольги, ее бесит то, что она поправилась. И хотя без спорта певица жить не может, при этом она постоянно чувствует усталость.
«Я смотрю на себя в зеркало — и мне не нравится мое отражение» — добавила Ольга.
Ранее мы писали о том, что Бузова украсила стены в квартире своими портретами.