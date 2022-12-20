Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

«Мне не нравится мое отражение»: певица Ольга Бузова — о лишних килограммах

Катерина Саломе

Певица Ольга Бузова сделала откровенное признание. По словам артистки, она сильно поправилась. Об этом артистка заявила в своих соцсетях.

Исполнительница вынужденно вернулась к занятиям в спортзале. Тренировки даются очень тяжело после болезни, добавила звезда.

«Просто заставила себя прийти на тренировку. Я заболела и не занималась. Когда болеешь, вообще нельзя ничего делать. А я работала. Сейчас заставила себя, потому что надо возвращать тонус. Это так тяжело!» — написала Бузова.

Бузова честно признала отсутствие интимной жизни

По словам Ольги, ее бесит то, что она поправилась. И хотя без спорта певица жить не может, при этом она постоянно чувствует усталость.

«Я смотрю на себя в зеркало — и мне не нравится мое отражение» — добавила Ольга.

Ранее мы писали о том, что Бузова украсила стены в квартире своими портретами.

Звёзды,Видео,Ольга Бузова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители