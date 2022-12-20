Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини

Российская модель Алеся Кафельникова показала серию снимков, на которых она запечатлена в откровенных образах. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Лента.ру Лента.ру

Так, для фотосессии знаменитость примерила бикини оливкового цвета и дополнила образ парео, повязав его на талии. Кроме того, манекенщица продемонстрировала фигуру в красном купальнике, оформленном глубоким V-образным декольте.

В макияже визажисты сделали акцент на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, разделили ее волосы на прямой пробор и собрали их в тугой пучок.