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1 час назад

Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини

Lenta.ru

Российская модель Алеся Кафельникова показала серию снимков, на которых она запечатлена в откровенных образах. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, для фотосессии знаменитость примерила бикини оливкового цвета и дополнила образ парео, повязав его на талии. Кроме того, манекенщица продемонстрировала фигуру в красном купальнике, оформленном глубоким V-образным декольте.

В макияже визажисты сделали акцент на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, разделили ее волосы на прямой пробор и собрали их в тугой пучок.

В ноябре Алеся Кафельникова отпраздновала день рождения в откровенном наряде и поделилась фотографиями с фанатами. Манекенщица отметила 24-летие в компании друзей и семьи в ресторане Due Forni в Москве. В качестве наряда именинница выбрала плиссированное платье золотистого цвета, которое оформлено глубоким V-образным декольте.

Звёзды,Алеся Кафельникова,
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