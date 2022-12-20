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51 минуту назад

Режиссер Рената Литвинова призналась, что косит на оба глаза

Катерина Саломе

Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем заболевании. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Литвинова призналась, что косит на оба глаза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если кто не замечал, признаюсь, я ведь тоже кошу (как мой кот) на оба глаза — в периоды нервов особенно сильно», — поведала звезда.

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Подписчики поддержали своего кумира. Многие заявили, что не видят в этом недостатка. «Это одна из изюминок вашей харизмы, Рената! Звездочка в созвездии вашего облика», — написала фолловер.

Ранее мы писали о том, что Мельникова рассказала об изменившей ее до неузнаваемости болезни.

Звёзды,Рената Литвинова,
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