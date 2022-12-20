Литвинова призналась, что косит на оба глаза

Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем заболевании. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.
«Если кто не замечал, признаюсь, я ведь тоже кошу (как мой кот) на оба глаза — в периоды нервов особенно сильно», — поведала звезда.
Подписчики поддержали своего кумира. Многие заявили, что не видят в этом недостатка. «Это одна из изюминок вашей харизмы, Рената! Звездочка в созвездии вашего облика», — написала фолловер.
Ранее мы писали о том, что Мельникова рассказала об изменившей ее до неузнаваемости болезни.