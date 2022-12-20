Ивлеева призналась в любви к блогеру Каграманову

Блогерша Настя Ивлеева в своем Telegram-канале призналась в теплых чувствах к коллеге Роману Каграманову.
«Люблю Каграманыча больше неба», — написала звезда в личном блоге. В последнее время знаменитости участвуют в совместных проектах, в том числе снимаются в шоу «Тревел-баттл» на телеканале «Пятница».
Ранее Настя Ивлеева опубликовала серию фотографий со съемок постельной сцены в сериале «Монастырь». Она заявила, что это был «счастливейший день» в ее жизни. Сериал «Монастырь» вышел 19 ноября на «Кинопоиске». Режиссером ленты выступил Александр Молочников.