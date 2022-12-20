Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили бумажную свадьбу

Ровно 2 года назад Лиза Арзамасова и Илья Авербух объявили о свадьбе. Сейчас пара воспитывает годовалого сына Льва. Они стараются уделять как можно больше внимания ребенку, и у них это получается, пишет издание «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

На днях 27-летняя актриса вжилась в новую роль, которую она получила в театре. Лиза сыграла Золушку. В одном из интервью Арзамасова благодарила за эту роль режиссера Славу Стародубцева. Она считает, что для того, чтобы сыграть Золушку, нужно оставаться в душе ребенком.