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53 минуты назад

Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили бумажную свадьбу

Вести Подмосковья

Ровно 2 года назад Лиза Арзамасова и Илья Авербух объявили о свадьбе. Сейчас пара воспитывает годовалого сына Льва. Они стараются уделять как можно больше внимания ребенку, и у них это получается, пишет издание «Дни.ру».

Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили бумажную свадьбу
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

На днях 27-летняя актриса вжилась в новую роль, которую она получила в театре. Лиза сыграла Золушку. В одном из интервью Арзамасова благодарила за эту роль режиссера Славу Стародубцева. Она считает, что для того, чтобы сыграть Золушку, нужно оставаться в душе ребенком.

В следующем году Лизу ожидают новые проекты, а сейчас она принимает поздравления с бумажной свадьбой. «Живите долго и счастливо!!! Вы такие замечательные!», «Идите вместе по жизни и растите Левушку!», – пишут поклонники Арзамасовой.

Звёзды,Илья Авербух,
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