Бывшая принца Гарри ходила к гадалкам, чтобы забеременеть

С 32-летней Крессидой Бонас младший сын монарха встречался с 2012 по 2014 год. После расставания актриса вышла замуж за Гарри Уэнтворта-Стэнли и захотела родить сына от любимого мужчины. Но при зачатии супруги столкнулись с трудностями. Врачи говорили, что проблем со здоровьем у пары нет, поэтому бесплодие исключили.

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Крессида так просто мечту не оставила и перебирала всех доступных специалистов.

«Я тратила время и деньги на рефлексотерапевтов, нутрициологов, акупунктуру, экстрасенсов... Был даже немецкий хилер, который говорил с ангелами», — рассказала она изданию The Sunday Times.

Из-за одержимости беременностью теледива даже перестала ходить на детские праздники, поскольку чувствовала себя не в своей тарелке среди родственников и друзей с их отпрысками.

Процедура ЭКО ее пугала, но оставалась единственным вариантом. И первая же попытка забеременеть оказалась удачной — в ноябре 2022 года Крессида и Гарри стали родителями, слава прогрессу!

«Я знаю, как нам повезло. Мы не пережили таких невероятных трагедий, как другие пары. Считаю, что удача улыбнулась мне, раз ЭКО сработало», — заключила девушка.