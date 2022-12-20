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3 часа назад

Бывшая возлюбленная принца Гарри ходила к гадалкам, чтобы забеременеть

Super.ru

С 32-летней Крессидой Бонас младший сын монарха встречался с 2012 по 2014 год. После расставания актриса вышла замуж за Гарри Уэнтворта-Стэнли и захотела родить сына от любимого мужчины. Но при зачатии супруги столкнулись с трудностями. Врачи говорили, что проблем со здоровьем у пары нет, поэтому бесплодие исключили.

Бывшая принца Гарри ходила к гадалкам, чтобы забеременеть
Фото: Super.ruSuper.ru

Крессида так просто мечту не оставила и перебирала всех доступных специалистов.

«Я тратила время и деньги на рефлексотерапевтов, нутрициологов, акупунктуру, экстрасенсов... Был даже немецкий хилер, который говорил с ангелами», — рассказала она изданию The Sunday Times.

Из-за одержимости беременностью теледива даже перестала ходить на детские праздники, поскольку чувствовала себя не в своей тарелке среди родственников и друзей с их отпрысками.

57-летняя актриса раскрыла интимные секреты принца Гарри

Процедура ЭКО ее пугала, но оставалась единственным вариантом. И первая же попытка забеременеть оказалась удачной — в ноябре 2022 года Крессида и Гарри стали родителями, слава прогрессу!

«Я знаю, как нам повезло. Мы не пережили таких невероятных трагедий, как другие пары. Считаю, что удача улыбнулась мне, раз ЭКО сработало», — заключила девушка.

А мы считаем, что эта история — отличный пример того, что врачи в таких случаях гораздо эффективнее экстрасенсов.

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