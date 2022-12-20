Тарасова и Костенко застыдили: «Настя превращает все в хлам»

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов и его супруга — модель Анастасия Костенко активно делятся с подписчиками роликами из своей жизни. А временами они демонстрируют публике довольно личные моменты.

«Настя превращает все в хлам — гостиная вечно завалена коробками», «А Диме нравится такой беспорядок?», «Каждый раз вижу у вас захламленную кухню», «У вас что домработницы нет?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — недоумевают подписчики знаменитостей.

Также общественность «прошлась» по внешнему виду спортсмена. Фолловеры удивляются, что он продолжает носить вещи, которые надевал еще в браке с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. К слову, звезды развелись в 2016 году. Некоторые пользователи Сети думают, что у Тарасова финансовые проблемы, поэтому он «урезает» свой кошелек. «Подарите Дмитрию нормальные джинсы, эти уже протертые», «Это пальто со времен Бузовой…», «Почему у Димы разные пуговицы на одежде?» — недоумевают поклонники.