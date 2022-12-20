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2 часа назад

Любовь Успенская заявила, что не испытывала звездную болезнь

Газета.Ru

Певица Любовь Успенская заявила в беседе с «Пятым каналом», что никогда не страдала от звездной болезни.

Любовь Успенская заявила, что не испытывала звездную болезнь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Успенской, ее закалили гастрольные туры, в которых многое происходило. Она рассказала историю, как на выступление в Мурманске ей забыли привезти наряды. В итоге артистка исполняла песни в комбинезоне, который прожгла костюмерша.

«Я выхожу на сцену и объясняю: «Всем спасибо большое, что мне сегодня помогли как-то нарядиться». И я рассказала эту историю, еще повернулась спиной [показать дыру]», — поделилась Успенская.

Певица также призналась, что выступала на сцене даже во время плохого самочувствия. Она вспомнила, как давала концерты с бронхитом и ездила на гастроли со сломанной ногой.

Ранее стало известно, что Успенская повысила гонорары из-за дочери.

Звёзды,Любовь Успенская,
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