Актер Ярослав Бойко разводится с женой

Российский актер театра и кино Ярослав Бойко и его жена танцовщица Рамуна Ходоркайте приняли решение развестись после 23 лет совместной жизни. Соответствующий иск зарегистрировали в одном из столичных судов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Кроме требования о расторжении брака артист не выдвигал супруге никаких условий, передает агентство городских новостей «Москва».

Свадьба Бойко и Ходоркайте состоялась в 1999 году. В их браке родились двое детей.

Актера Ярослава Бойко с юношества называли Дон Жуаном, но после встречи с Ходоркайте он, казалось бы, стал примерным семьянином. По крайней мере так считали до тех пор, пока его коллега — Евгения Добровольская не родила от него сына.

В 2001 году Добровольская вместе с Бойко снимались в фильме «Подозрение». На тот момент актер был уже женат на Ходоркайте, а их общему сыну было три года.