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44 минуты назад

Как сейчас выглядит сын Михаила Круга

Клео.Руиещё 1

В сети все чаще появляются фото сына известного исполнителя шансона. И судя по фото, сын очень сильно похож на отца.

Как сейчас выглядит сын Михаила Круга
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Михаил Круг до по сей день пользуется большой популярностью на вечеринках и разных застольях. Певец трагически погиб в 2002 году. На тот момент у него осталась жена с маленьким ребенком, которого назвали Александром. С тех пор прошло уже двадцать лет, сын подрос и сейчас часто появляется на сцене со своей матерью.

Клео.Ру

Вдова Михаила выступает на сцене под псевдонимом Ирина Круг. Она также исполняет песни в жанре шансон. Преданные фанаты надеятся, что его сын пойдет по стопам отца и тоже станет известным исполнителем шансона.

Клео.Ру

Фотографии сына взяты с социальных сетей. Убедитесь сами, что Александр действительно внешне практически точная копия отца. И если у него все получится, то может в будущем увидем новую эстрадную звезду.

Звёзды,Ирина Круг,Михаил Круг,
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