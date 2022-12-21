Как сейчас выглядит сын Михаила Круга

В сети все чаще появляются фото сына известного исполнителя шансона. И судя по фото, сын очень сильно похож на отца.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Михаил Круг до по сей день пользуется большой популярностью на вечеринках и разных застольях. Певец трагически погиб в 2002 году. На тот момент у него осталась жена с маленьким ребенком, которого назвали Александром. С тех пор прошло уже двадцать лет, сын подрос и сейчас часто появляется на сцене со своей матерью.

Клео.Ру

Вдова Михаила выступает на сцене под псевдонимом Ирина Круг. Она также исполняет песни в жанре шансон. Преданные фанаты надеятся, что его сын пойдет по стопам отца и тоже станет известным исполнителем шансона.

Клео.Ру