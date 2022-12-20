Ивлеевой подарили наполненную деньгами старую барсетку

Блогер, телеведущая и актриса Настя Ивлеева опубликовала фото подарка, который ей преподнесли друзья. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Зная о моей любви к этой интересной эпохе, ребята где-то откопали такую потрясающую барсетку и понакладывали туда такие вот десятирублевые купюры. Так что берегитесь магазины, надеюсь вы принимаете эту валюту", — рассказала Ивлеева.

Она также дополнила, что сумка идеально подходит к ее автомобилю Mercedes-Benz G-Класс. На снимках можно увидеть поношенную барсетку люксового бренда Boss, выполненную из коричневой кожи.

В начале декабря Настя Ивлеева оказалась в центре скандала. В Арбитражный суд Москвы поступил иск на сумму в 15,8 млн рублей от юриста Александра Мокрова в адрес компании блогера Насти Ивлеевой ООО "Капельница групп".