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1 час назад

Насте Ивлеевой подарили наполненную деньгами старую барсетку из 1990-х годов

Газета.Ru

Блогер, телеведущая и актриса Настя Ивлеева опубликовала фото подарка, который ей преподнесли друзья. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Ивлеевой подарили наполненную деньгами старую барсетку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Зная о моей любви к этой интересной эпохе, ребята где-то откопали такую потрясающую барсетку и понакладывали туда такие вот десятирублевые купюры. Так что берегитесь магазины, надеюсь вы принимаете эту валюту", — рассказала Ивлеева.

Она также дополнила, что сумка идеально подходит к ее автомобилю Mercedes-Benz G-Класс. На снимках можно увидеть поношенную барсетку люксового бренда Boss, выполненную из коричневой кожи.

В начале декабря Настя Ивлеева оказалась в центре скандала. В Арбитражный суд Москвы поступил иск на сумму в 15,8 млн рублей от юриста Александра Мокрова в адрес компании блогера Насти Ивлеевой ООО "Капельница групп".

В прошлом году бывшая жена Элджея учредила свою фирму, чтобы руководить одноименным баром. Юрист сообщил, что иск к Ивлеевой связан с задолженностью блогера. Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева призналась в любви к блогеру Каграманову.

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