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12 минут назад

41-летняя супермодель Алессандра Амбросио в обтягивающем костюме катается в горах

Газета.Ruиещё 1

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио катается в стильном образе на горнолыжном курорте. Снимками она поделилась в социальных сетях.

41-летняя Амбросио в обтягивающем костюме катается в горах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летняя Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками в личном блоге новыми фотографиями. На снимках она позирует в бархатном лыжном костюме в обтяжку. Детали наряда отделаны красными вставками. Образ дополнил свитер с высоким горлом, белая сумка с принтом и шапка. Несмотря на то, что весь день модель провела в горах, она сделала макияж и укладку.

«Сексуально», «Какой стильный спортивный образ», «Шикарная фигура», «Обтягивающий комбинезон сидит шикарно», — написали в комментариях поклонники.

Несмотря на возраст, Алессандра Амбросио не сдает позиций. Супермодель регулярно принимает участие в показах, снимается в рекламе нижнего белья и купальников.

Ранее сообщалось, что 41-летняя супермодель Алессандра Амбросио снялась в нижнем белье из тюля.

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