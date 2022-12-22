41-летняя Амбросио в обтягивающем костюме катается в горах

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио катается в стильном образе на горнолыжном курорте. Снимками она поделилась в социальных сетях.
41-летняя Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками в личном блоге новыми фотографиями. На снимках она позирует в бархатном лыжном костюме в обтяжку. Детали наряда отделаны красными вставками. Образ дополнил свитер с высоким горлом, белая сумка с принтом и шапка. Несмотря на то, что весь день модель провела в горах, она сделала макияж и укладку.
«Сексуально», «Какой стильный спортивный образ», «Шикарная фигура», «Обтягивающий комбинезон сидит шикарно», — написали в комментариях поклонники.
Несмотря на возраст, Алессандра Амбросио не сдает позиций. Супермодель регулярно принимает участие в показах, снимается в рекламе нижнего белья и купальников.
Ранее сообщалось, что 41-летняя супермодель Алессандра Амбросио снялась в нижнем белье из тюля.