41-летняя Амбросио в обтягивающем костюме катается в горах

41-летняя Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками в личном блоге новыми фотографиями. На снимках она позирует в бархатном лыжном костюме в обтяжку. Детали наряда отделаны красными вставками. Образ дополнил свитер с высоким горлом, белая сумка с принтом и шапка. Несмотря на то, что весь день модель провела в горах, она сделала макияж и укладку.