Лолита: «Сексом буду на пляже заниматься наконец-то»

Зажигательную певицу Лолиту Милявскую часто ловят на каких-то любовных приключениях. Недавно, например, она призналась в своих эротических новогодних планах, заявив, что «наконец-то будет заниматься на пляже сексом».

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Но что еще интереснее, так это то, что планы свои она решила осуществить вместе с поклонником, с которым начала недавно встречаться. В эфире «МУЗ PRO-НОВОСТИ» артистка подтвердила это.

«У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!» — призналась влюбленная артистка.

Мужчина зацепил ее настолько, что она полностью доверилась ему. На данный момент он кажется ей максимально положительной кандидатурой на роль спутника.

Впрочем, окунаться в пучину бурной страсти артистка не боится. У нее есть надежный тыл в виде близкого друга, который обещал, если что, вступиться за звезду. Это Коста Лакоста, с которым она выпустила песню «По-другому».