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1 час назад

Лолита: «Сексом буду на пляже заниматься наконец-то»

Popcake.tv

Зажигательную певицу Лолиту Милявскую часто ловят на каких-то любовных приключениях. Недавно, например, она призналась в своих эротических новогодних планах, заявив, что «наконец-то будет заниматься на пляже сексом».

Лолита: «Сексом буду на пляже заниматься наконец-то»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Но что еще интереснее, так это то, что планы свои она решила осуществить вместе с поклонником, с которым начала недавно встречаться. В эфире «МУЗ PRO-НОВОСТИ» артистка подтвердила это.

«У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!» — призналась влюбленная артистка.

Мужчина зацепил ее настолько, что она полностью доверилась ему. На данный момент он кажется ей максимально положительной кандидатурой на роль спутника.

Впрочем, окунаться в пучину бурной страсти артистка не боится. У нее есть надежный тыл в виде близкого друга, который обещал, если что, вступиться за звезду. Это Коста Лакоста, с которым она выпустила песню «По-другому».

«Костя узнал об этом одним из первых. Он сказал, если не дай Бог что, он сразу за меня даст в глаз. Пока я не обращалась, значит, все нормально», — с юмором делится звезда, но пока отказывается сообщать какие-либо детали о личности своего ухажера из ряда поклонников.

Звёзды,Лолита Милявская,
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