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1 час назад

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассекретила беременность

Мария Каткова

Старшая дочь актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур Румер Уиллис беременна. Снимками она поделилась в своих социальных сетях.

Дочь Уиллиса и Мур рассекретила беременность
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отцом ребенка стал бойфренд девушки Дерек Ричард Томас. Румер опубликовала несколько "беременных" фото. На первом кадре виден ее беременный силуэт, на втором будущий отец целует ее живот.

Соцсети

Пара получила много добрых слов и пожеланий в комментариях к посту.

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Румер Уиллис и Дерек Ричард Томас вместе полгода. Этот внук будет первым как для Брюса Уиллиса, так и для Деми Мур. Сама Мур также поделилась фотографиями своей дочери и заявила, что планирует быть "горячей бабушкой".

Ранее сообщалось, что Брюс Уиллис изменил завещание и обделил Деми Мур.

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