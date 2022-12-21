Дочь Уиллиса и Мур рассекретила беременность

Старшая дочь актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур Румер Уиллис беременна. Снимками она поделилась в своих социальных сетях.

Отцом ребенка стал бойфренд девушки Дерек Ричард Томас. Румер опубликовала несколько "беременных" фото. На первом кадре виден ее беременный силуэт, на втором будущий отец целует ее живот.

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Пара получила много добрых слов и пожеланий в комментариях к посту.

Румер Уиллис и Дерек Ричард Томас вместе полгода. Этот внук будет первым как для Брюса Уиллиса, так и для Деми Мур. Сама Мур также поделилась фотографиями своей дочери и заявила, что планирует быть "горячей бабушкой".