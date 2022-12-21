Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
2 часа назад

Гвинет Пэлтроу рассказала о методике переживания разрыва отношений

Lenta.ru

50-летняя актриса и основательница велнес-бренда Goop Гвинет Пэлтроу заявила, что благодаря методике так называемого осознанного расставания может дружить с бывшими избранниками. Об этом способе переживания разрыва актриса, которую цитирует сайт HypeBae, рассказала в социальных сетях.

Пэлтроу рассказала о методике переживания разрыва отношений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из поклонников задал Пэлтроу вопрос о том, дружит ли она с бывшими партнерами.

«Я верю в осознанное расставание, — ответила она. — Когда ты проводишь значительное количество времени с кем-то, неплохо превратить эти отношения в дружбу. Я не хочу ругаться ни с кем, если это в моих силах».

Психотерапевт Кэтрин Вудворд Томас разработала методику осознанного расставания после того, как развелась с мужем после десяти лет брака. На своем сайте она объясняет, что такое расставание делится на пять этапов.
  • Сначала нужно принять свои эмоции и пережить их;
  • затем признать часть своей ответственности за расставание;
  • после чего развеять связанные с расставанием страхи,
  • забыть обиды и начать отношения с бывшим партнером в новом формате.
Звёзды,Гвинет Пэлтроу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители