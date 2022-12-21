Пэлтроу рассказала о методике переживания разрыва отношений

50-летняя актриса и основательница велнес-бренда Goop Гвинет Пэлтроу заявила, что благодаря методике так называемого осознанного расставания может дружить с бывшими избранниками. Об этом способе переживания разрыва актриса, которую цитирует сайт HypeBae, рассказала в социальных сетях.
Один из поклонников задал Пэлтроу вопрос о том, дружит ли она с бывшими партнерами.
«Я верю в осознанное расставание, — ответила она. — Когда ты проводишь значительное количество времени с кем-то, неплохо превратить эти отношения в дружбу. Я не хочу ругаться ни с кем, если это в моих силах».