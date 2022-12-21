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30 минут назад

Дженна Ортега ввела в моду неожиданный аксессуар

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, ввела в моду неожиданный аксессуар. На тенденцию обратили внимание юзеры Twitter.

Дженна Ортега ввела в моду неожиданный аксессуар
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользователи сети принялись массово публиковать фото 20-летней знаменитости, на которых она запечатлена с проводными наушниками. Так, например, папарацци запечатлели телезвезду в платье с кружевными вставками с упомянутым гаджетом в ушах. Кроме того, Ортега сфотографировалась в зеркало одновременно с EarPods и беспроводными наушниками черного цвета.

«Дженна Ортега всегда надевает эти наушники», — написала блогерша @FINALCUNTS, сопроводив высказывание коллажем из снимков актрисы. «Дженна Ортега и ее культовые наушники», — согласилась создательница фан-аккаунта девушки @smplyortega. «Влюблена в Дженну Ортегу», — согласилась @frenchmarlboro, опубликовавшая кадр с Ортегой и наушниками.

Звёзды,Дженна Ортега,Тим Бертон,
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