Краснова рассказала о смертельном заболевании матери

Блогерша и бывшая участница КВН Наталья Краснова рассказала о тяжелой болезни матери в YouTube-шоу «Киберэтика».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам Красновой, родительница заболела в ноябре 2021 года. Она уточнила, что недуг смертельный. «У меня умирает мама. Мы стараемся сделать, чтобы это было максимально легко и медленно, но такая жизнь», — объяснила блогерша. Она не рассказала подробности болезни.

Краснова отметила, что старается не говорить о своей жизни в социальных сетях, поэтому не хочет делиться своими переживаниями перед публикой.