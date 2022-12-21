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9 минут назад

Блогерша Наталья Краснова рассказала о смертельном заболевании матери

Газета.Ruиещё 1

Блогерша и бывшая участница КВН Наталья Краснова рассказала о тяжелой болезни матери в YouTube-шоу «Киберэтика».

Краснова рассказала о смертельном заболевании матери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Красновой, родительница заболела в ноябре 2021 года. Она уточнила, что недуг смертельный. «У меня умирает мама. Мы стараемся сделать, чтобы это было максимально легко и медленно, но такая жизнь», — объяснила блогерша. Она не рассказала подробности болезни.

Краснова отметила, что старается не говорить о своей жизни в социальных сетях, поэтому не хочет делиться своими переживаниями перед публикой.

В ноябре Краснова рассказала, что разводится с мужем. По словам звезды, она «не создана для брака».

Звёзды,Наталья Краснова,
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