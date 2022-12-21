57-летняя модель снялась топлес на фоне океана

Модель из США Паулина Поризкова показала фото топлес, которое сняла у океана. Кадр она опубликовала в своих социальных сетях.

На снимке 57-летняя модель стоит боком к фотографу на фоне воды и заката. Она вышла на пляж топлес и прикрыла грудь рукой. Из одежды на ней только полосатые плавки. В руках женщина держит шляпу.

Соцсети

В комментариях поклонники Порошковой восхитились ее фотографией и отметили, что в свои 57 модель обладает шикарной фигурой и не выглядит на свой возраст.