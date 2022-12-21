Киркоров появился на публике вместе с подросшими детьми

Певец Филипп Киркоров пришел на премьеру "Новой игрушки" вместе с подросшими детьми. Фотографии с мероприятия поступили в "Газету.Ru" от организаторов.
В минувший вторник, 20 декабря, в кинотеатре "Художественный" в Москве состоялась премьера новогодней семейной комедии "Новая игрушка" режиссера Джеймса Юта.
Фильм зрителям представили Михаил Галустян и сын солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова Энджел, озвучившие главных героев. Среди гостей мероприятия оказался Филипп Киркоров.
"Король отечественной эстрады" появился на публике не один, а в компании подросших детей — 11-летней Аллы-Виктории и 10-летнего Мартина.
В одном из недавних интервью изданию StarHit Филипп Киркоров рассказал о новогодней традиции, которая существует в его семье уже много лет.
"Мы всегда собираемся все вместе и играем в лото, это от папы как раз пошло. В финале загадываем желания, все сбываются! Единственное, о чем я буду просить, — чтобы папа выздоровел", — поделился он.