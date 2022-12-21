Фанаты считают, что Бритни Спирс давно умерла

Поведение поп-принцессы Бритни Спирс в запрещенной соцсети продолжает порождать конспирологические домыслы. Фанаты с каждым днем все громче обсуждают жуткую теорию о том, что на самом деле звезда уже давно мертва, а ее соцсети в корыстных целях ведет совсем другой человек. Ну а в кадре в роли звезды выступает ее двойник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аргументы приводятся такие: в своих странных и порой шокирующих видео Бритни всегда голая или в одних и тех же вещах, записывает ролики только дома, где, кажется, кроме нее ни души, ну и сам контент изо дня в день, по сути, один и тот же. Особо дотошные утверждают, что улыбка на последних фото звезды стала другой — мол, между зубами появилась едва заметная щель. А еще на некоторых частях тела якобы исчезли татуировки.

Конечно, есть среди комментаторов постов и те, кто считает эту теорию вздором, а внешние отличия, которые другие приводят в качестве доказательств, — следствием некачественной съемки.