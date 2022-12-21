48-летняя Кейт Мосс снялась для рекламы Marc Jacobs

Американский бренд Marc Jacobs представил рекламную кампанию Resort 2023, лицом которой стала Кейт Мосс. Снимки появились в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В новой рекламе впервые за 22 года моделью выступила 48-летняя Кейт Мосс. Она снялась с розовыми волосами, в боди, чулках и туфлях на высокой платформе и каблуке. Образ дополняли сумки марки Bucket, Tote и J Mark. Фотографом выступил Харли Вейр, а стилизацией занимался Даниэль Эмерсон.

В ноябре Кейт Мосс оказалась в центре скандала. Ее заподозрили в употреблении запрещенных препаратов. 48-летняя супермодель вручила статуэтку «Новатор года» креативному директору модного Дома Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Во время своей речи Кейт Мосс заметно нервничала, несколько раз запнулась и невнятно произнесла некоторые слова.