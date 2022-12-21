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2 часа назад

Дочь Джуда Лоу снялась для обложки японского Vogue

Газета.Ru

Британская модель Айрис Лоу позировала для февральской обложки Vogue Japan в образе Gucci. Об этом сообщается на сайте японской версии издания о моде.

Дочь Джуда Лоу снялась для обложки японского Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новый номер Vogue посвящен теме «Большие данные в моде». Для обложки журнала с 22-летней дочерью Джуда Лоу использовался стоп-кадр из видео. Это первая подобная практика для Vogue.

Лоу для съемки обложки японского Vogue была выбрана не случайно, а из-за большой любви к этой стране. «Она говорит, что любит Японию так сильно, что отпраздновала свой 22-й день рождения в Токио после того, как посетила страну со своей семьей, когда ей было семь лет, и мы снимали с ней материал для обложки в Токио», — сказано на сайте Vogue.

В интервью Айрис Лоу рассказала о своем актерском дебюте, своих иконах в моде, макияже и своем будущем через 10-20 лет.

В 2015 году дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост дебютировала в качестве модели, снявшись для бренда Illustrated People. В 2016-м она попала на страницы Teen Vogue, а в 2017-м получила свой первый крупный контракт — стала лицом Burberry Beauty. В 2020-м она дебютировала на подиуме, приняв участие в показе Miu Miu.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что 22-летняя дочь Джуда Лоу снялась в рекламной кампании Jimmy Choo.

Звёзды,Джуд Лоу,
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