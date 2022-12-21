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10 минут назад

Маму Харламова после конфликта с Асмус уличили в симпатии к Катерине Ковальчук

Вечерняя Москва

Мама Гарика Харламова Наталья, судя по ее социальным сетям, не поддерживает отношений с экс-супругой сына Кристиной Асмус, однако проявляет благодушие в отношении его бывшей пассии Катерины Ковальчук.

Маму Харламова после конфликта с Асмус уличили в симпатии к Ковальчук
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, Наталья и Катерина нередко обмениваются любезностями и оставляют на страничках друг друга в интернете смайлики в виде сердец.

Роман с Ковальчук случился у Харламова сразу после разрыва с Асмус. Пару неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях. Однако в последнее время актриса и юморист не публикуют совместных снимков. Их поклонники переживают, что влюбленные расстались.

«Кажется, знаю, почему Катерина не с Гариком. Он до сих пор живет с бывшей женой в одном доме!»; «Что-то в последнее время вас не видно вместе. Если расстались, то очень жаль!»; «Неужели вы расстались? Очень красиво смотрелись вместе!» — цитирует «СтарХит» комментарии фолловеров знаменитостей.

С момента развода актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова прошло уже два года. Недавно Харламов пошутил про оставленный им жене после расставания дом. На шутку юмориста бывшая супруга отреагировала сразу же, приняв ее в штыки. Такое поведение бывшей невестки привлекло внимание мамы Харламова Натальи. Она назвала эту ситуацию «беспределом» и посоветовала Асмус обсудить все разногласия с бывшим мужем дома, где, по словам Натальи, они все вместе проживают.

Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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