Маму Харламова после конфликта с Асмус уличили в симпатии к Ковальчук

Мама Гарика Харламова Наталья, судя по ее социальным сетям, не поддерживает отношений с экс-супругой сына Кристиной Асмус, однако проявляет благодушие в отношении его бывшей пассии Катерины Ковальчук.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, Наталья и Катерина нередко обмениваются любезностями и оставляют на страничках друг друга в интернете смайлики в виде сердец.

Роман с Ковальчук случился у Харламова сразу после разрыва с Асмус. Пару неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях. Однако в последнее время актриса и юморист не публикуют совместных снимков. Их поклонники переживают, что влюбленные расстались.

«Кажется, знаю, почему Катерина не с Гариком. Он до сих пор живет с бывшей женой в одном доме!»; «Что-то в последнее время вас не видно вместе. Если расстались, то очень жаль!»; «Неужели вы расстались? Очень красиво смотрелись вместе!» — цитирует «СтарХит» комментарии фолловеров знаменитостей.