Тодоренко поделилась личным методом сохранения красоты

«Больше всего мне помогает любовь мужа и… сексотерапия. Это тоже бьюти-лайфхак. После любви мы всегда очень красивые, правда?! Это делает твою кожу лучше!» — заявила 32-летняя Тодоренко, более четырех лет состоящая в браке с певцом Владом Топаловым.