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22 минуты назад

Собчак показала новый дом

Lenta.ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала свой новый дом. Она провела экскурсию по своему жилью, запись опубликована на YouTube.

Собчак показала новый дом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дом выполнен с современном стиле из природных материалов. В начале видео Собчак отметила, что на территории уложена брусчатка, по которой удобно ходить на каблуках. Некоторые комнаты выкрашены в светлые цвета. Журналистка обратила внимание на светильники, доставку которых она ждала полгода.

«Я даже не буду говорить, сколько они стоят. Но, на мой взгляд, это самые красивые светильники в моем доме», — отметила Собчак. В пастельных цветах также выполнена гардеробная.

Во время экскурсии Собчак уточнила, что ей нравятся ковры. На эту тему она спорит со своим супругом режиссером Константином Богомоловым, который предпочитает простое покрытие полов. Она также показала гостиную с потолками высотой в шесть метров и стенами, покрытыми деревянными панелями.

Телеведущая уточнила, что занималась ремонтом на протяжении четырех лет и со временем стала рассматривать его как работу. В доме также есть бассейн и зона отдыха, на территории разбит сад с скульптурой, созданной художником Покрасом Лампасом.

В июне 2022 года из-за строительства коттеджа Собчак в элитном поселке Солослово произошел скандал. Причиной конфликта стали работы по проведению коммуникации к дому, в процессе которых было повреждено имущество соседей журналистки.

Звёзды,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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