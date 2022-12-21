Пластический хирург объяснил, откуда шрамы на груди Бузовой

Грудь телеведущей вновь стала темой для обсуждения у пользователей в социальных сетях.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Пластический хирург Филипп Выступец заявил, что Ольга Бузова не меняла форму груди и не прибегала к услугам своих коллег.

Поводом для таких предположений в обществе послужила отметина на груди похожую на шрам от операции по увеличению размера бюста, которую стало заметно благодаря открытому кожаному платью от Moschino.

Хирург Выступец же решил опровергнуть домысли пользователей в социальных сетях, заявив, что отметина появилась из-за ремешка специфического платья.

«Маммопластику и пластику у Ольги Бузовой я не вижу. Ремешок от специфического платья находится на верхнем склоне и середине груди и давит на нее, выдавливая нижний склон бюста», — пояснил специалист.