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13 минут назад

Пластический хирург Выступец объяснил, откуда шрамы на груди Ольги Бузовой

runews24.ru

Грудь телеведущей вновь стала темой для обсуждения у пользователей в социальных сетях.

Пластический хирург объяснил, откуда шрамы на груди Бузовой
Фото: runews24.rurunews24.ru

Пластический хирург Филипп Выступец заявил, что Ольга Бузова не меняла форму груди и не прибегала к услугам своих коллег.

Поводом для таких предположений в обществе послужила отметина на груди похожую на шрам от операции по увеличению размера бюста, которую стало заметно благодаря открытому кожаному платью от Moschino.

Хирург Выступец же решил опровергнуть домысли пользователей в социальных сетях, заявив, что отметина появилась из-за ремешка специфического платья.

«Маммопластику и пластику у Ольги Бузовой я не вижу. Ремешок от специфического платья находится на верхнем склоне и середине груди и давит на нее, выдавливая нижний склон бюста», — пояснил специалист.

Подписчики же разделились на три лагеря: одни считают, что Бузова сделала коррекцию груди, другие же уверены, что у нее и без вмешательств прекрасная грудь, а третьи критикуют бюст ведущей, которого, по их мнению, нет.

Звёзды,Ольга Бузова,
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