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1 час назад

Бывшая девушка принца Гарри забеременела при помощи ЭКО

New Magazine

Девушка была готова на все, чтобы родить ребенка от своего любимого мужчины.

Бывшая девушка принца Гарри забеременела при помощи ЭКО
Фото: New MagazineNew Magazine

С 2012 по 2014 год принц Гарри встречался с девушкой по имени Крессида Бонас. Пара рассталась и Крессида встретила своего будущего супруга Гарри Уэнтворта-Стэнли. Пара очень хотела прибавления, однако супруги столкнулись с проблемой. Бонас долго не могла забеременеть. У девушки и ее мужа врачи исключили бесплодие, так как оба были здоровы. Жаждущая стать матерью Крессида прибегала ко всевозможным способам забеременеть. Девушка даже решилась на отчаянный шаг и обратилась за помощью к гадалке.

«Я тратила время и деньги на рефлексотерапевтов, нутрициологов, акупунктуру, экстрасенсов… Был даже немецкий хилер, который говорил с ангелами», — поделилась Бонас с изданием The Sunday Times. Желание иметь ребенка стало невыносимым, а походы на детские праздники друзей и родственников Крессида старалась избегать, так как для нее это было невыносимой пыткой и она ощущала себя не в своей тарелке.

Бонас долгое время откладывала процедуру ЭКО, потому что очень боялась. Однако это был последний вариант наконец стать родителями. Но в то же время самый удачный, так как после первой же попытки Крессида забеременела. В прошлом месяце она и ее супруг впервые стали родителями. «Я знаю как нам повезло. Мы не пережили таких невероятных трагедий, как другие пары. Считаю, что удача улыбнулась мне, раз ЭКО сработало», — говорит Крессида Бонас.

В отличии от Крессиды, у принца Гарри и Меган Маркл сразу получилось стать родителями. Правда, вторая беременность Меган закончилась выкидышем. Но в скором времени герцогиня вновь забеременела и родила замечательную дочку Лилибет.

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