Бывшая девушка принца Гарри забеременела при помощи ЭКО

Девушка была готова на все, чтобы родить ребенка от своего любимого мужчины.

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С 2012 по 2014 год принц Гарри встречался с девушкой по имени Крессида Бонас. Пара рассталась и Крессида встретила своего будущего супруга Гарри Уэнтворта-Стэнли. Пара очень хотела прибавления, однако супруги столкнулись с проблемой. Бонас долго не могла забеременеть. У девушки и ее мужа врачи исключили бесплодие, так как оба были здоровы. Жаждущая стать матерью Крессида прибегала ко всевозможным способам забеременеть. Девушка даже решилась на отчаянный шаг и обратилась за помощью к гадалке.

«Я тратила время и деньги на рефлексотерапевтов, нутрициологов, акупунктуру, экстрасенсов… Был даже немецкий хилер, который говорил с ангелами», — поделилась Бонас с изданием The Sunday Times. Желание иметь ребенка стало невыносимым, а походы на детские праздники друзей и родственников Крессида старалась избегать, так как для нее это было невыносимой пыткой и она ощущала себя не в своей тарелке.

Бонас долгое время откладывала процедуру ЭКО, потому что очень боялась. Однако это был последний вариант наконец стать родителями. Но в то же время самый удачный, так как после первой же попытки Крессида забеременела. В прошлом месяце она и ее супруг впервые стали родителями. «Я знаю как нам повезло. Мы не пережили таких невероятных трагедий, как другие пары. Считаю, что удача улыбнулась мне, раз ЭКО сработало», — говорит Крессида Бонас.